親戚家牀上玩耍 3歲女童靠窗墮樓亡

一名3歲女童昨午與6歲胞姊到12歲表姊的觀塘協和街301號華峰園住所，傍晚6時許，3人在睡牀上玩耍期間，女童疑靠向沒有窗花及未有上鎖的窗戶，隨即跌出窗外墮樓，姊姊及表姊見狀大驚，立即通知家人報警求助，救護員迅速到場將女童送院，惜搶救不果。女童兩名男性家人聞訊趕至醫院，未幾獲悉噩耗，在醫院內痛哭。另警員到場圍封調查，暫未拘捕任何人。