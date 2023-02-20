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﻿汀九岸現「藍眼淚」 海水質素亮紅燈﻿

2023-02-20 列印
■「藍眼淚」美輪美奐。網絡圖片
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汀九海岸近日出現夜光藻「藍眼淚」，十分夢幻，海藻有如星光灑落海面，有人驚歎：「好多藍泡泡呀」，亦有人笑言：「是阿凡達第二集現場嗎？」

「藍眼淚」源自一種夜光藻，4至6月為繁殖高峰期，藻含熒光素，晚間發出藍光。「藍眼淚」曾被美國CNN評選為世界15大奇景之一，但夜光藻出現，反映海域受污染，所以也是海水污染的警號。
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