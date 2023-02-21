特首讚揚勇於擔當 香港的驕傲 土國搜索40座建築 特區救援隊申升格

■(左起)救援隊員陳柱匡、楊強生、于文陽、朱文龍及梁志宏。

■行政長官李家超昨日在禮賓府宴請特區救援隊成員。

特區59人救援隊臨危受命，遠赴土耳其地震災區搜救，7天內救出4名生還者。救援隊總結這次雷霆營救行動，形容過程飽受挑戰，全隊隊員一度因網絡問題而失聯，在嚴寒夜中睡地墊，有隊員半夜扎醒。經此一役，救援隊吸取經驗，以改進工作，並透露正申請升級成為國際「中型救援隊」。特首李家超讚揚救援隊勇於擔當，是香港的驕傲。特區救援隊59名成員在土耳其地震災場搜索約40座建築物，面積達2.8萬平方米，救出4名生還者。消防處署理消防隊目梁志宏救出首名生還者，他憶述當時在瓦礫下約六米發現生命跡象，但洞口細，團隊開闢一條通道進入，他沿着狹窄得不能轉身的通道，跨過重重鋼筋石屎，找到一名生還者，對方當時氣息微弱，即使未被重物壓著，但傷勢不明，梁先撤回，再由救護員接力入內，確認生還者沒受重傷，將其移離救出地面。梁形容，見到生還者當刻，「開心同興奮」，「隨即諗點樣可以將佢盡快移到安全嘅地方」。之後在同一廢墟相繼救出多兩名生還者。在另一次行動，於一個40米乘50米、直落式塌陷廢墟中，救出一個被樓牆瓦礫壓住的女生還者。特區救援隊指揮官于文陽憶述一個動人故事，當救出三名救援者後，一名父親到來求助，指他兩個孩子被埋在附近瓦礫中，不斷聽到兒子的呼救聲。救援隊即時動身前往施救，可惜沒有探測到生命跡象，亦聽不到任何求救聲，「5分鐘前救了3個人，但呢刻要同一個父親講，你嘅小朋友已經沒希望，嗰刻好傷感」。于總結，這次搜救範圍極廣，大部份樓宇損毀，須動用工具救援，包括出動無人機評估環境等。當地道路一度網絡受損，通訊亦不穩，隊員試過一度在搜救期間失聯。同時，當地晚上嚴寒，救援隊員睡在地墊上，到凌晨寒氣逼人，常常因太冷而扎醒。此外，團隊以「戰術包」充飢，雖為熱食，但連續吃一周，不是滋味。「只係做返平時嘅工作」他形容特區救援隊這次首度與國家隊合作搜救，有如「實習生入咗大公司，有一個師兄帶住」，形容兩隊裝備相若，但國家隊經驗豐富，細微處更優勝，例如國家隊可現場焊接「碌架牀」，晚上睡眠可以禦寒；煮食方面，國家隊在當地採購食物，可以「燜牛腩、食雞髀、包餃子」。于透露，國家隊作為「重型救援隊」，有能力在災區連續救援14日，亦可在現場為傷者截肢，強調國家隊是港隊學習及模仿的對象。現時港區救援隊正申請成為「中型救援隊」。他強調，救援隊員不是「救災英雄」，「只係做返我哋平時嘅工作」。特首李家超昨午在禮賓府宴請特區救援隊，讚揚他們勇於擔當，表現出對生命的珍惜和熱愛，是香港的驕傲。