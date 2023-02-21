台恢復港澳居民自由行 機票熱搶

台灣昨日起恢復港澳居民赴台自由行，來往港台機票價格，隨即飛漲，周日熱門時段機票更已售清。



本報昨瀏覽各航空公司網站，其中國泰本周五早機出發往台北，周日下午回港的機票，索價4089元，而周日晚上回港機票則已售清。周六出發周日回港，價錢更高達為5539元。而香港快運周六出發，周日夜機回港，機票未連行李價錢為2207元，而周五出發，周日回港，則為2547元。



昨早申請入台證系統一度懷疑故障，有市民未能登入系統，有一家三口昨在機場，一直未能登入網站，最後只有爸爸成功申請，媽媽和女兒則要各付300新台幣，到當地辦理落地簽證。