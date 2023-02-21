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日報新聞 > 港聞

漁船青衣海沉沒 4人獲救1失蹤

2023-02-21 列印
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青衣以南海面有漁船沉沒。昨晚8時許，載有1名本地及4名內地漁民的漁船於青衣以南海域入水下沉，救援人員到場，救起4名漁民，惟1名內地漁民失蹤。

獲救的4名漁民由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，全部清醒，消防蛙人正在場搜救。
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