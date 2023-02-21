惠州太平嶺核電廠 料2025年投產發電

昨日重頭戲肉是TVB盃，結果由蔡廄「健康快駒」奪標，騎者布文另贏葉廄「超霸勝」和賀廄「增有」，包辦三寶；至於賀賢另與潘頓雙雙大搏殺，練者勝出「北極光」、「勤德威力」和「還看今朝」，後兩駒都由潘頓建功，...

2023-02-20