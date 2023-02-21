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惠州太平嶺核電廠 料2025年投產發電

2023-02-21 列印
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據新華社報道，位於廣東省惠州市惠東縣的太平嶺核電廠，已進入設備安裝高峰階段，預計2025年投產發電。該核電廠與香港部分地區，相距不足80公里。

太平嶺核電廠將於25年投產發電，每年可供電500多億千瓦時，可每年減少原煤消耗約1512萬噸，每年減少排放二氧化碳約4160萬噸，環保效益相當造林逾11萬公頃，為粵港澳大灣區發展提供清潔能源。
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