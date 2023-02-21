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「易通行」服務站啟用 的哥5分鐘完成手續

2023-02-21 列印
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運輸署昨起在上環林士街和荃灣政府多層停車場，增設「易通行」專屬服務站，為的士司機辦理車輛貼和司機卡。有司機讚新安排方便。

在上環的服務站，的士司機到場毋須排隊，便可馬上辦理手續，大多只需5至10分鐘便完成。司機宋先生指，一小時前才在網上預約，形容過程暢順容易，司機可豁免1小時停車場收費，樂見專為的士司機而設。
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