8旬婦誤吞假牙鯁喉不治

將軍澳一名8旬老婦周日進食時，懷疑誤吞假牙後暈倒，被送院救治，延至昨早不治。



涉事老婦住將軍澳厚德邨德志樓，周日下午約1時在進食時出事。急症科專科醫生彭繼茂指出，誤吞假牙，對長者而言，會造成氣道阻塞，因氣管闊度約1.1厘米，若食物或異物（假牙）大過1厘米、形狀不規則、帶黏性等，擱在氣管，有可能造成氣管阻塞，甚或造成肺炎。若氣管完全閉塞達3分鐘，會造成腦部缺氧，導致死亡。