■賀建奎2018年出席港大舉行的第二屆人類基因組編輯國際峰會。

■勞福局局長孫玉菡強調，入境處處長會做最後把關。

■有人在「小紅書」分享申請「高才通」來港產子。

為招攬高端學府畢業生來港，政府去年底推出「高端人才通行證計劃」（高才通），收到萬宗申請，並批出近八千宗。因編輯胚胎基因、非法行醫而在內地入獄3年的科學家賀建奎，通過計劃批准，事件惹起爭議。入境處經檢視有關申請後，懷疑有人以虛假陳述獲得簽證或進入許可，入境處處長已依法宣告其簽證或進入許可無效，並會進行刑事調查，以作跟進。勞福局起初回應，高才通並無要求申請人呈報犯罪紀錄，其後作出改變，由今日起須申報是否有刑事定罪紀錄，未交者須補交。賀建奎在北京召開記者會，透露他本月初申請高才通，一周後獲批。他強調，自己看好香港未來，正與香港的大學、科研機構或公司聯繫，如有合作機會，會考慮來港工作，但無長期居港計劃。他指，來港後會從事罕見遺傳病「杜氏肌營養不良症」的基因治療研究，強調會遵守倫理道德。賀發言完畢後，隨即離開，並無回答記者提問。他接受媒體訪問時則補充，預計下月可來港。被問及內地刑事紀錄會否阻礙經高才通來港，他不想談及細節。定罪可監禁14年罰款15萬高才通計劃列明，申請人要無任何已知的嚴重犯罪紀錄，勞福局局長孫玉菡回應指，不宜評論個案，但承認現時申請人毋須申報犯罪紀錄，當局不時檢討調整申請流程，日後會考慮增加申報資料。隨後，勞福局公佈，由今日起高才通須在申請表申報是否有刑事定罪紀錄，已交表申請人亦須補交。孫強調，入境處處長會做最後把關，如申請人作失實陳述、或提供的資料不符事實，申請會被視作無效。就算已發出簽證，當局亦可註銷。入境處昨晚強調，申請人在辦理申請時必須提供正確、完備和真實的資料。任何人士在辦理任何赴港申請時明知而故意申報失實的資料，或填報明知其為虛假或不相信為真實的資料，即屬犯罪，有關執法部門必定嚴肅處理，一經定罪，有關人士最高可被判罰款15萬及監禁14年。政府發言人表示，入境事務處一直嚴格審批每宗簽證或進入許可的申請。中大醫學院臨床專業榮譽顧問區結成表示，從事將基因編輯技術並應用於人類，有否違反生物醫學倫理，學界未有共識，但強調目前沒其他國家做人體遺傳性基因改造的研究，而賀早年改造嬰兒基因，是為了預防愛滋病，理由不足，故不獲學界認可。賀建奎2018年在深圳南方科技大學任職副教授，同年11月來港參與香港大學的國際峰會，宣佈他利用基因編輯技術，改變雙胞胎女嬰「露露」和「娜娜」的基因，讓她們天生對愛滋病免疫。事件引起激烈的道德爭議，轟動全球。翌年，賀被深圳法院裁定非法行醫，判囚3年，罰款300萬元人民幣。內地當局將他列入黑名單，禁止他終身從事人類輔助生殖技術服務工作。賀去年4月刑滿出獄，隨後在北京建立實驗室，並透露正研發「杜氏肌營養不良症」的基因治療藥物，但被外媒批評，要取消訪英行程。此外，內地社交平台「小紅書」近日出現大量申請高才通的攻略，其中有獲得簽證的女網民指，自己懷孕25周，一來港便預約醫院。有人則分享經驗，是自己曾擔心孕婦不能過關，但其實向查問的香港關員出示簽證，30秒便能過關。此外，亦有人分享來港後如何安排子女入學。婦分享「高才通」來港產子攻略就近日有內地孕婦在網上發表意圖利用「高才通計劃」來港產子的言論，入境處發言人強調該處一直仔細分析內地孕婦來港產子的手法及趨勢，並已全面加強對內地孕婦的入境配套措施。任何旅客入境目的須與其所宣稱相符，否則可被拒絕入境。