《預算案》今發表 中醫邊青受惠

財政司司長陳茂波今日發表新一份《財政預算案》，據悉，政府將向「中醫藥發展基金」撥款5億元，同時會將援助邊緣發展問題兒童的計劃恆常化，並撥款興建滑板、攀石等場地設施。



據悉，政府將向「中醫藥發展基金」撥款5億元，以提升中醫行業能力，加強中醫藥的資訊科技應用、臨牀培訓及疾病研究。陳茂波在2018年《財政預算案》中，已預留5億元成立「中醫藥發展基金」，促進中醫藥發展，支持應用研究、中醫專科發展、促進知識互通和跨市場合作等工作，並協助本地中藥商生產及註冊中成藥，基金於2019年6月正式運作。



政府近年積極推動中醫藥發展，位於將軍澳百勝角的中醫醫院及中醫檢測中心，於2025年落成，並於同年第二季分階段投入服務。



消息又指，政府會恆常化獎券基金到校協助有邊緣成長發展問題兒童的試驗計劃，預料每年可惠及約6000名兒童，涉及每年過億元額外經常性開支。計劃的服務對象是6歲以下、正在輪候兒童體能智力測驗中心評估，或經評估後認為有邊緣成長發展問題的兒童，計劃原本今年年中到期。



據悉，政府亦會撥款興建室內場地滑板、攀石等設施，支援城市運動發展。中國香港滑板聯合總會會長徐彥龍向傳媒指，如香港有新的滑板場，對整個運動發展，好像馬上快了數年。康文署現時規定，要年滿8歲才能入滑板場，亦希望可放寬。



此外，彭博公佈調查指，受訪的11名經濟師中，普遍預計《預算案》會將關注吸引人才措施，只有4人預計會再發放消費券。