守護膝關節防止退化與積水 「透明質酸針」有助紓緩痛楚加速復原效果

■不少患者自覺膝部沒有積水問題，其實抽出來的積水份量可以很「驚人」。如任由積水積存不單影響盆骨、腰骨，更會導致頭暈、頭痛及加快關節退化。

■由註冊醫生配合姑娘獨門按摩手法，把患處的深層積水推出來。

■CALM Medical「立即掂」同時推出不同濃度份子的透明質酸軟膏，分別以冷療及溫療配方加強關節的靭性。

近年大家都因疫情而變得更注重個人健康，除了呼吸系統要注意，其實最普遍而又最被忽視的，是我們關節的健康。關節病患的原因有很多，主要是由飲食習慣不良、運動受傷、關節勞損及年邁退化等，偶然肩頸或膝關節的疼痛與水腫，其實已經是你的身體在響起警號。不少人誤以為膝關節退化或五十肩只是長者需要面對的問題，事實上，目前的患者有日漸年輕化的趨勢。間歇性的疼痛或痠軟令人不以為然，其實大部分都巿人都需要關節護理。CALM Medical「立即掂」運動創傷及營養學顧問李克強（Johny）受訪時表示：「很多人都對此狀況難於啟齒，即使面對醫生也繞個大圈才說出病徵，以為這是衰老所致而感尷尬。」關節退化無年齡老幼之分即使我們沒有X光眼穿透關節，也會感到問題所在。他透露近日有一客人正值盛年，因為已報名參加馬拉松十公里公開賽而勤加練跑，但跑了一兩公里已覺膝頭疼痛無法繼續，於是向他們求助。針對「透明質酸針」療程及膝關節退化的常見問題，Johny坦言：「我自己也是因為身受膝關節退化之苦，以病人身份遍尋治療方法，直至找到『透明質酸針』對症下藥，重新回復健步如飛的生活，才會以過來人身份幫助其他因同樣問題正備受困擾的患者。」在接受打「透明質酸針」療程前，病人要先由醫生抽走關節軟組織內的積水，再在原位注入兩針分子結構及濃度不一樣的透明質酸，以緩解關節磨蝕的問題。目前針劑已在香港醫務衞生署註冊，亦有學術文獻證明，注射後關節內的軟組織一年可增厚3至4倍，比起以手術來更換人造關節或軟組織，創傷度及副作用相對輕微，恢復正常的時間能大大減低。關節軟組織只能獨立運作，每日承受着人身體的重量、運動的衝擊及面對退化等因素時，會因不同程度的磨損產生疼痛感，引起痛症及積水，積水不抽掉會加快退化及影響盆骨、腰骨及肩頸，甚至引起頭暈及頭痛。但由於關節軟組織是一個沒有神經及血管的結構，在醫療上造成的副作用比較少，只要能針對受損情況「對症下藥」就能減緩退化情況。療程後保養護理同樣重要有醫學技術協助下改善症狀，保養功夫始終要靠自己。接受「透明質酸針」療程後，Johny會建議患者自行在家進行保養，他笑謂：「打完針你翹埋對手就冇人幫到你，必須做點簡單運動如拉筋、鍛練四頭肌，頭一至兩年必須加以保養，在進行大分子注射，可加快復原及加厚軟組織。」他又推介客人使用肌肉槍去打鬆過度繃緊的肌肉，作為「前患者」的他感慨嘆道：「當關節痛時，整個身體自然會遷就痛位，由於長期坐姿勢不良，亦會直接影響盆骨、腰骨同肩頸，變成周身骨痛！其實解決方法好簡單。」除了運動，CALM Medical「立即掂」的透明質酸軟膏加強關節的靭性，沒有巿面一般同類舒緩關節產品的攻鼻氣味。綠色凍療配方針對經常抽筋、足底筋膜炎及皮膚敏感人士使用，橙色配方溫療適合有舊患的部位，促進血液循環。以一元硬幣大小的份量塗在患處，蓋上保鮮紙約15至20分鐘使其滲透便可，售港幣$250一支。小貼士一般患者普遍擔心，在關節上打針抽積水會否很痛？CALM Medical「立即掂」醫生會注射少量表皮麻醉，加上純熟技巧配合護士獨步按摩手法，把膝頭內的深層積水推壓出來。然後，再在同一針口由醫生原針施藥，會盡量減低患者的不適感。「立即掂」查詢熱線9299 8770