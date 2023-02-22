政府成立文化委員會 唐英年、鄭志剛等任成員

評定一場賽事是否強組，本來未必一定要等當中的馬紛紛再取得好成績，才後知後覺，不過當然有些是沒法一早預計的，尤其若錯判了其中一匹馬的實力，便會一錯再錯，像今季的「躡景追飛」便是如此。第三場四班一六五○米...

2023-02-22