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政府成立文化委員會 唐英年、鄭志剛等任成員

2023-02-22 列印
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政府公佈文化委員會任命名單，主席由文體旅局局長楊潤雄出任主席，另有24人獲任命為委員，當中包括全國政協副主席唐英年、立法會議員鄭泳舜、霍啟剛、新世界發展行政總裁鄭志剛（圖）、無線電視總經理曾志偉、蘭桂坊集團主席盛智文、英皇集團副主席楊政龍（圖）等。各人任期2年，3月1日起生效。委員會負責制訂「文藝創意產業發展藍圖」、鼓勵私營市場參與推動文化藝術及創意產業發展的策略，以及推動香港與內地及外地文化藝術交流等工作。
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