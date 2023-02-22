社區組織協會幹事彭鴻昌稱，美國去年底亦有同一型號手術燈，有螺絲遺失，質疑醫管局是否知悉。
醫管局昨晚表示，對承辦商沒有向局方報告相關安全事件，以及披露有關潛在風險，令醫護人員及病人暴露於風險感遺憾，強調病人及員工的安全至關重要。局方有購入一支與上述事件同型號的手術燈，經檢查後確認安全，並可繼續使用，但並沒有於聯合醫院使用。
為招攬高端學府畢業生來港，政府去年底推出「高端人才通行證計劃」（高才通），收到萬宗申請，並批出近八千宗。因編輯胚胎基因、非法行醫而在內地入獄3年的科學家賀建奎，通過計劃批准，事件惹起爭議。入境處經檢視...
2023-02-22
中國倡談判解烏危機中國發表《全球安全倡議概念文件》，提出了6個堅持。針對烏克蘭危機等問題，呼籲應推動政治解決國際和地區熱點問題，鼓勵當事國堅持通過坦誠對話溝通，化解分歧。對於國際的熱點問題，文件提出要...
2023-02-22
俄烏戰事持續近一年，俄羅斯總統普京昨日向聯邦議會發表國情咨文，重點提到俄烏戰事，他批評西方率先挑起衝突；他指責烏方開啟這場戰爭，是首次稱這場持續一年的衝突為「戰爭」，而非「特別軍事行動」。普京更宣佈，...
2023-02-22
新地旗下屯門NOVO LAND第2B期昨日正式開價，首批推出146伙，折實平均呎價13288元，折實入場費約425萬。較鄰近二手造價低逾10%項目昨日發出首張價單，涵蓋1房至3房，包括5伙1房戶，99...
2023-02-22
恒生銀行（011）公佈2022年業績，股東應佔溢利減少27%，至101.65億元，每股盈利4.95元。第四次中期息派2元，按年增11.1%；全年合共派息4.1元，按年減少近2成，惟淨利息收入按年增逾2...
2023-02-22
艾寧夏蘭特今季加盟曼城後各賽事已入32球，他矢言全因自己能夠全集中比賽，無時無刻準備好接應隊友們的妙傳才能接連破門，就像日本動畫《鬼滅之刃》中的鬼殺隊成員般，全集中提升能力使出絕招。這名挪威射手在今晚...
2023-02-22
去年11月，44歲的TVB「親生仔」黃嘉樂，突然於社交網宣佈與TVB結束21年賓主關係，原來連「鐵馬家族」老友馬國明、林子善、唐詩詠及鄭嘉穎都唔知，時至今日他才「耍冧」解釋原因：「係有心隱瞞『鐵馬家族...
2023-02-22
相信大家亦有聽過「新常態」這個新名詞，因為過去不少歐美以至內地媒體，均喜歡以「新常態」來形容疫情過後的市場新趨勢，事實上新常態原本是經濟和商業領域的用詞，過去常用來形容2007至2008年金融海嘯，當...
2023-02-22
評定一場賽事是否強組，本來未必一定要等當中的馬紛紛再取得好成績，才後知後覺，不過當然有些是沒法一早預計的，尤其若錯判了其中一匹馬的實力，便會一錯再錯，像今季的「躡景追飛」便是如此。第三場四班一六五○米...
2023-02-22