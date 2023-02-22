曾遺螺絲沒通報 醫管局保留追究生產商權利

聯合醫院手術室上周六有大型手術燈墮下，擊傷一名麻醉助理被燈撞傷肩膊。醫管局表示，涉事手術燈的生產兼保養維修承辦商Getinge，曾向美國食品藥品監管局報告其中一款手術燈，發生一宗遺失螺絲事件，但沒有向醫管局通報，局方感遺憾，會繼續跟進，保留權利向承辦商追究責任。



社區組織協會幹事彭鴻昌稱，美國去年底亦有同一型號手術燈，有螺絲遺失，質疑醫管局是否知悉。



醫管局昨晚表示，對承辦商沒有向局方報告相關安全事件，以及披露有關潛在風險，令醫護人員及病人暴露於風險感遺憾，強調病人及員工的安全至關重要。局方有購入一支與上述事件同型號的手術燈，經檢查後確認安全，並可繼續使用，但並沒有於聯合醫院使用。