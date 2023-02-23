$5000消費券 寬減差餉薪俸稅 交通電費補貼 財爺派8粒糖923億挺市民



財政司司長陳茂波昨發表新一屆政府首份《財政預算案》，向市民派8粒糖，包括5000元電子消費券；寬減薪俸稅和個人入息稅，上限6000元；寬減首兩季差餉；發放半個月綜援、高津等；延長「公共交通費用補貼計劃」半年；住戶電費補貼1000元；代繳DSE考試費；增加子女基本免稅額等。消費券等派糖開支逾923億元，規模較去年小，陳茂波解釋，去年錄得近1400億元財赤，新年度赤字料逾500億，政府已力所能及，望市民諒解。



陳茂波在立法會宣讀《預算案》，再向每名合資格18歲或以上永久居民及新來港人士，分兩期發放5000元消費券，首期3000元在4月發出，餘額2000元年中發放。而新合資格者亦在年中起拿到消費券。透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，亦獲發2500元消費券。陳茂波向傳媒解釋，社會對是否再派消費券，意見紛紜，經濟雖已復甦，但零售及出口等行業情況仍稍差，為鞏固經濟的恢復力度，決定再派消費券。

消費券330億 650萬人受惠



據悉，消費券料涉330億，行政費4億，約650萬人受惠，略多上次的640萬人，將有助GDP增長0.6%。所有符合去年第2階段領取資格的市民，4月將自動獲發首期消費券，毋須再登記，但不可轉用其他支付工具。若遺失八達通，當局預留2至3周更新資料。如已移民或「以永久離港」為由提早提取強積金，只要去年第2階段仍合資格，仍可領取首期。



餘下2000元消費券，政府或重新審視申請人資格，現未覺會否縮窄使用範圍，或增加支付平台。透過不同入境計劃在港居住及升學人士的半額消費券，料會分階段發放。



政府亦宣佈多項一次性紓緩措施，包括寬減去年課稅年度100%薪俸稅和個人入息課稅，上限6000元，政府少收85億元；寬減首兩季差餉，每個住宅每季上限1000元，涉52億元；綜援、高津、長者津貼或傷殘津貼出「半糧」，開支約27.21億；在職家庭津貼亦多「半糧」，開支約1.16億元；「公共交通費用補貼計劃」延長6個月至10月底，開支約10.8億元。

子女免稅額增至13萬元



此外，政府為明年DSE學校考生代繳考試費；每個合資格住戶將獲1000元電費補貼；向相關戶口提供每月50元電費紓緩金計劃，亦延長至2025年底；新課稅年度增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由12萬增至13萬元。



今年一次性紓緩措施涉593.8億元，少於上一份《預算案》的1091.54億元，陳茂波解釋，今年經濟較去年好，但去年度錄得1398億元財赤，新年度赤字料達544億，因此一次性紓緩措施的幅度有所減少，強調已力所能及，望市民諒解。特首李家超表示，《預算案》讓香港在復甦路上穩步前行，呼籲各界支持。

政府消息指，「高才通」仍在審批階段，其何時來港，是否符合領取消費券資格，仍要檢視。但消息人士相信，有關人士就算符合資格，亦只能領取年中發放的第二期消費券。