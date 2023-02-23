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日報新聞 > 港聞

觀塘海濱設全新水上活動中心 附全港8大水上活動中心推介

2023-02-23 列印
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觀塘海濱最近設全新水上活動中心，不但位於市區，交通方便，而且位處風平浪靜的避風塘，初學者都容易上手，加上設施齊備，想玩水上活動省時省力！另附其他水上活動中心推介。

詳情：http://bit.ly/3YUJ1RE
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