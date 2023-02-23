觀塘海濱設全新水上活動中心 附全港8大水上活動中心推介

相隔8年，呂方於下月4及5日再踏紅館舉行兩場個唱，59歲的他與圈外人伍惠寶奉女秘婚近3年，由昔日「蒲精」變身住家男，呂方更為兩歲半餅印女兒Emma（呂晨）成功戒煙。老來得女，慈父上身的他一提「呂神」係...

2023-02-23