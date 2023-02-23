財爺促馬會不減慈善承擔 政府開徵額外足球博彩稅 5年收入120億

《財政預算案》面對財赤，為爭取收入，建議新年度向馬會徵收每年24億元「額外足球博彩稅」，為期5年。財政司司長陳茂波促馬會自行思考如何應付額外稅款，同時不減少對慈善事業的承擔。馬會回應指，交額外稅將嚴重影響馬會對慈善信託基金的撥款。



預算案宣佈，新年度起向馬會徵收「額外足球博彩稅」，每年24億元，為期5年，原博彩稅稅率不變。陳茂波解釋，新措施實施後，相當於將足球博彩稅率由50%增至逾60%，強調作決定時，已考慮本港博彩事業的競爭力及馬會儲備，馬會亦承諾不減少對慈善事業的承擔。他強調，政府面對財政壓力，須設法短期內增加收入，強調「無人希望加稅」、「佢有佢嘅反應，但政府有自己應該做嘅事」。

馬會批危害競爭力



馬會回應指，5年累計向政府繳交120億，會令收入大減，將嚴重影響馬會對慈善信託基金的撥款。馬會認為，本港的博彩稅率全球最高，促請政府檢討及長遠調低稅率，強調任何上調博彩稅率，將帶來不可挽回的結構性問題，危害馬會賴以成功的綜合營運模式，也徹底削弱馬會的持續競爭力，最終只會損害香港，使非法外圍及境外莊家成為唯一得益者。政府消息指，馬會去年按50%稅率，向政府繳交99億元足球博彩稅，因此當局認為馬會有空間負擔額外稅項。消息又稱，「額外足球博彩稅」涉修例，計劃今年中向立法會提交修例建議，相關工作已開始，料幾個月後提交立會並獲通過。

葉劉：改徵稅項更聰明



行政會議成員兼新民黨主席葉劉淑儀認為，政府沒提高博彩稅率，改而每年徵收24億元稅項，做法更聰明。對馬會強烈促請政府調低博彩稅率，她回應指，馬會過去幾年的博彩收入不斷增加，質疑馬會沒為收入大減提出實質數據，又指馬會旗下的慈善基金有400多億元盈餘，不明「額外足球博彩稅」如何影響收入。