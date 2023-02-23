寬減利得稅支援中小企 上限6000元

財政司司長陳茂波指，本港經濟復甦目前處於初始階段，故新年度《財政預算案》推出支援企業措施，包括寬減利得稅、差餉；延長中小企融資擔保計劃等，以鞏固經濟復甦的勢頭。



在紓緩企業經營壓力方面，各企業可獲上課稅年度的100%利得稅寬減，上限為6000元，預計13.4萬間企業受惠。而新年度首兩季的非住宅物業（見圖）差餉亦將寬減，以每戶每季1000元為上限，涉及43萬個非住宅物業。另外，今年7月起，政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的一半租金和費用，可獲寬減，為期6個月。3項措施將令政府收入，分別減少約7.2億、7.4億及10億元。「中小企融資擔保計劃」下各項擔保產品的申請期限，由今年6月底延長至明年3月底。而為支援跨境客運及旅遊業，會向合資格客運營辦商和持牌旅行代理商，提供百分百貸款擔保，有望於今年4月內推出，預計會涉及約27億元擔保額。政府亦會將下月底完結的「旅行社鼓勵計劃」，延長3個月，並會向「旅行社資訊科技發展配對基金計劃」注資3000萬元，鼓勵升級轉型。