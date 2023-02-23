調低物業從價印花稅 料3.7萬買家受惠

增加房屋供應，一直是特區政府施政的重中之重。新年度《財政預算案》宣佈，調低買賣或轉讓物業須繳付的從價印花稅稅階，如樓價300萬元或以下的住宅單位，首置買家需繳付的印花稅由原本4.5萬元大減至100元；如購買800萬元物業，買家原要支付30萬元印花稅，現時僅需支付24萬元，料3.7萬名買家受惠。對於社會的減辣呼聲，財政司司長陳茂波則強調，樓市「辣招」維持不變。



陳茂波指，去年購置住宅物業人士當中，逾9成屬首次置業，為減輕一般家庭首次置業的負擔，特別是中小單位，他宣佈調整買家或轉讓住宅及非住宅物業須繳付的從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，昨日（22日）生效。這次調整印花稅主要讓購買200萬至1000萬元單位的買家受惠，如樓價300萬元或以下的住宅單位，首置買家需繳付的印花稅由原本4.5萬元大減至100元；如購買800萬元物業，買家原要支付30萬元印花稅，現時僅需支付24萬元，足足少付6萬元。財爺預計，新安排會令37,000名買家受惠，當中住宅約3.25萬人，非住宅約4,500人，政府每年因而少收約19億元。

賣地計劃共有12幅住宅用地



新年度賣地計劃共有12幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約20,550個單位，較《長遠房屋策略》的12900個單位年度估算需求高出約60%。陳茂波指，政府已覓得足夠土地，興建約36萬個公營房屋單位，比《長遠房屋策略》的供應目標高約20%，可滿足未來10年約30萬個公營房屋單位的需求。



為了盡快填補短期公營房屋供應不足的缺口，並及早改善居住於不適切居所市民的生活環境，港府覓得8幅土地作興建「簡約公屋」之用；另有約14,000個過渡性房屋單位將於未來2年相繼落成啟用。



公屋聯會歡迎政府調低從價印花稅第2標準稅率稅階，認為可讓更多有意購買資助房屋，如居屋以及綠置居的人士更能受惠。



該會又期望政府能盡快公佈「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」的政策框架，建議可考慮過去居屋以七折作為定價作參考。

