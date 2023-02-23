住宅物業引累進差餉制

財政司司長陳茂波在去年《預算案》中，宣佈於2024/25年度就住宅物業引入累進差餉制度，他昨日表示，新制度除體現「能者多付」的原則外，亦可每年增加政府收入約7.6億元。



現行制度下，差餉的徵收率一律為應課差餉租值的5%，新制度下，除了公共租住房屋外的所有住宅單位，都會按照累進差餉制，分開5%、8%及12%三個不同級別徵收。應課差餉租值55萬元或以下的住宅物業，徵收率為5%；差餉租值超過55萬元的住宅物業，則建議首55萬元租值徵收率同為5%，其後25萬元租值則按8%徵收；超出80萬元的租值會按12%徵收。