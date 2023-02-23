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日報新聞 > 港聞

交椅洲人工島詳情明年公佈

2023-02-23 列印
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政府銳意開發土地，政府消息指，交椅洲人工島填海範圍、土地用途、交通基建網絡、融資安排及造價等具體建議，預計明年內會有公佈。財政司司長陳茂波表示，政府正籌備成立「北部都會區統籌辦事處」，推展相關工作。而交椅洲人工島方面，《預算案》提出，會為項目研究合適的財務安排、審視各融資選項及其經濟效益，和社會探討最合適的方案。消息人士指，由於項目現正展開公眾諮詢，當局要分析及細化所得意見，因此項目的融資安排及造價等具體建議，預計在明年內公佈。
正籌備成立「北部都會區統籌辦事處」

政府正籌備成立「北部都會區統籌辦事處」，政府已與內地相關部門成立專班，就其發展事宜加強溝通對接。
  陳茂波又預告，將於今年第二季，就區內新田科技城的發展方案和土地規劃佈局，展開諮詢。
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