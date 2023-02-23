赤字高達1400億

疫情肆虐三年，財政司司長陳茂波料上年度政府赤字高達1400億元，較原先估計高出560億元，原因與去年政府採取「中間偏鬆」財政姿態有關。他又預計本港經濟今年會明顯反彈，推測全年實質增長介乎3.5至5.5%，整體通脹率則為2.9%，但新年度估計亦要面對赤字544億元，但之後4個年度均可達致盈餘。他又指，失業率由去年5.4%高位回落至3.4%。陳茂波預計，政府新年度餘下的財政儲備為7629億港元，指目前財政儲備水平穩健，強調維持財政儲備，是要「積穀防饑」。