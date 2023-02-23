另有1500萬用以研究及落實加強「組裝合成」組件供應鏈的措施，包括「組裝合成」組件生產、運送、貯存和認證等事宜。政府消息人士指，發展局已收到不少私人項目申請，反映私人市場對「組裝合成」很感興趣。
7500萬推建造業應用先進科技
另有1500萬用以研究及落實加強「組裝合成」組件供應鏈的措施，包括「組裝合成」組件生產、運送、貯存和認證等事宜。政府消息人士指，發展局已收到不少私人項目申請，反映私人市場對「組裝合成」很感興趣。
$5000消費券 寬減差餉薪俸稅 交通電費補貼 財爺派8粒糖923億挺市民
財政司司長陳茂波昨發表新一屆政府首份《財政預算案》，向市民派8粒糖，包括5000元電子消費券；寬減薪俸稅和個人入息稅，上限6000元；寬減首兩季差餉；發放半個月綜援、高津等；延長「公共交通費用補貼計劃...
2023-02-23
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王毅會普京：中俄關係穩如泰山
中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京在克里姆林宮會面（見圖），王毅表示，中俄關係歷經國際風雲考驗，「穩如泰山」，中方準備好與俄方深化戰略合作。普京也強調兩國關係已經來到「...
2023-02-23
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拜登 ：支持烏抗俄侵略
俄烏戰事爆發1周年前夕，美國總統拜登在波蘭首都華沙發表演說，強調堅定不移支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略，表示基輔至今仍屹立不搖，俄羅斯絕不會戰勝烏克蘭。拜登又對俄羅斯總統普京的國情咨文作出反駁，指西方並沒有...
2023-02-23
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睿峰加推14伙周日起招標
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰以現樓形式推售後，取得不俗銷情，項目昨日發出新一份銷售安排，加推14伙以招標方式發售，標售期由周日（26日）起。VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，睿峰不足3周沽出27伙，套現近3億，...
2023-02-23
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百度經調整多賺10% 擬斥50億美元回購
百度集團（9988）公佈2022年全年業績，經調整淨利潤206.8億元（人民幣，下同），按年升10%。經調整EBITDA錄得29.66億元，按年升19%。每股ADS攤薄收益為19.85元。百度同時宣佈...
2023-02-23
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紅魔晉級之匙 新領袖切「塞」
巴西中場卡斯米路是今季曼聯的中場拍子機，掌控攻守節奏，表現之好更獲紅魔傳奇中場史高斯形容為「場上教練」。今晚歐霸淘汰圈附加賽次回合，曼聯重返主場迎戰巴塞隆拿，適逢巴塞兩大中場新星加維和柏迪缺陣，卡斯米...
2023-02-23
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蒲精變慈父 幾十年煙癮話戒就戒 59歲呂方甜笑 大爆絕密湊女日常
相隔8年，呂方於下月4及5日再踏紅館舉行兩場個唱，59歲的他與圈外人伍惠寶奉女秘婚近3年，由昔日「蒲精」變身住家男，呂方更為兩歲半餅印女兒Emma（呂晨）成功戒煙。老來得女，慈父上身的他一提「呂神」係...
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辛正兒 - 各業界推優惠 擴大消費券提振力｜社論
《財政預算案》公佈前夕，社會掀起討論，財政司司長應否再派消費券。多個政黨、會計師行、基層市民等都要求再派，但有前高官、智庫人士反對，認為應把公帑投資未來。結果揭盅，政府決定向每名成年港人派發5000元...
2023-02-23
- KellyChu - 復常搵食必睇《通關飲食指南》 食勻全港26間人氣餐廳｜Executive日記
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- 李秀恒 - 美元霸權開始鬆動｜恒聲集
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文家良 捧盃兼封王
昨晚唯一錦標是香港足球會百周年紀念盃，結果由文廄「電子兄弟」大熱掄元，文家良最終更成為練馬師王。至於潘頓憑何廄「包裝全承」和黎廄「淺草飛」起孖，並且成為騎師王。而第八場賽事因為「醉眼光」發生意外，馬會...
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