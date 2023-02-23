7500萬推建造業應用先進科技

為推動建造業應用先進科技，新年度《財政預算案》給發展局預留3000萬，以研究成立建築研發及測試中心，並展開規劃及初步設計。政府又預留3000萬，計劃在青衣一幅約3公頃土地，興建首座先進建造業產業大樓，給營運者設立鋼筋預製工場、機電裝備合成加工場及預製生產工場等。據悉，有關土地位於青強街，現為紥鐵廠，短期租約2025年到期，屆時會馬上動工。



另有1500萬用以研究及落實加強「組裝合成」組件供應鏈的措施，包括「組裝合成」組件生產、運送、貯存和認證等事宜。政府消息人士指，發展局已收到不少私人項目申請，反映私人市場對「組裝合成」很感興趣。