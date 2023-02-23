設基建債券管理現金流

新年度《財政預算案》建議成立基礎建設債券計劃，財政司司長陳茂波指，計劃是為了讓政府更好管理大型基建的現金流需要，令項目早日落成。政府正研究讓公眾有機會參與認購，讓市民對支持香港長遠發展的項目有「參與感」及「獲得感」。他強調，基建債券不會與交椅洲人工島項目掛鈎，相關建議將於新年度向立法會提交。



另外，政府計劃下年度發行不少於500億元銀色債券，以及150億元綠色零售債券。陳茂波指，當局計劃在未來發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資，為強積金計劃成員提供多一個具穩定收入的投資選項。