修葺戰時遺跡作開放式博物館

《財政預算案》提出要加強鄉郊保育，財政司司長陳茂波宣佈漁農自然護理署未來兩、三年會陸續推出優化郊野公園設施，以及研究樹頂歷奇及修葺戰時遺跡，作開放式博物館等構思。他說，鄉郊保育資助計劃截至2022年年底已批出33個項目，涉及金額為1億6千5百萬元，支援非牟利機構推展自然環境、生態環境、非評級歷史建築、文化和歷史資產等不同層面的鄉郊保育及復育工作。



陳茂波提到，疫情期間多了市民參與本地深度遊，從而發現香港的郊野景色別致怡人、不少歷史建築風格優雅，還發掘了很多地區美食；他說只要用心感受，大家就會看到香港有很多值得我們珍愛的地方。