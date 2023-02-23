30億谷人工智能量子科技 5000萬推Web3生態圈發展

全球追趕科研發展，新年度財政預算案提出，要以科技創新驅動發展經濟，包括預留30億元，加強人工智能、量子科技等領域的基礎研究；撥款5000萬元促進第3代互聯網（Web3）生態圈的發展。



財政司司長陳茂波表示，為進一步加強人工智能、量子科技等尖端科技領域的基礎研究，政府預留30億元推動相關建設，尤其要發揮香港作為國際科研合作平台的獨特優勢，引進來自各地的創科領軍人才、科研團隊和企業。政府也會就建立人工智能超算中心，展開可行性研究，會在新年度內完成。

設立微電子研發院



數碼港在今年初已成立Web3基地，政府將撥款5000萬元，加速推動Web3生態圈的發展，包括舉辦國際大型研討會，讓業界和企業更掌握尖端發展，推動跨界別業務合作，並舉辦更多青年工作坊。他補充，虛擬資產是Web3生態圈的重要一環，政府將成立並領導1個虛擬資產發展專責小組，就行業的可持續和負責任發展，提交建議。



政府亦打算設立1所微電子研發院，強化與大學、研發中心和業界的合作，以及凝聚和培育人才，推動本港微電子的發展。針對科研成果轉化及生命健康科技研發兩方面，計劃撥款60億元，以資助大學及科研機構設立主題研究院，促進橫跨院校、機構和學科的合作。



支援初創企業方面，科技園公司旗下科技企業投資基金將增資4億元，幫助更多具潛質的科技初創企業。



此外，政府會預留約2億元，提升「智方便」平台的運作，為市民提供更方便的一站式數碼服務，改善用戶體驗。