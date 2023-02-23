應用教育文憑下學年起代毅進

新年度《財政預算案》提出，由2023/24學年起，職業訓練局會推出為期兩年的先導計劃，讓中學生及早接觸職專教育，發掘興趣。政府會由該學年起，恆常推出應用教育文憑課程，以取代現有的毅進文憑課程，並會繼續檢視「應用學位課程先導計劃」的推行情況，積極研究推出更多課程，進一步強化職專教育，在專上教育層面的進階路徑。



在培養人才方面，發展局會與專上院校合作推行兩年先導計畫，為就讀建造業相關兼讀制學位課程的學員，撥款約1億元提供在職培訓津貼。



消息人士指，職訓局及建造業議會有類似計畫，但只集中在工人層面，是次計畫目標擴展至中級技術員，預計1000人受惠，每名學生可分階段得到9萬元資助，相等於3年課程約一半學費。



另外，政府亦會預留700萬元，與香港建造學院合作，推出為期兩年「先聘請後培訓」資助計劃，為選擇就讀建造業安全主任課程的學員，提供在職培訓津貼。消息稱，計畫目標在今年9月前推出，設300個名額。