推多元人才計劃 培養各行棟樑

新年度《財政預算案》提出不同範疇的人才培訓計劃，包括將推出「專上學生金融科技實習計劃」，為本地及大灣區的專上學生提供資助。透過計劃，學生可以在本港或大灣區的金融科技企業，取得跨境實習工作經驗，藉此壯大本地的金融科技人才庫。



「提升保險業和資產財富管理業人才培訓先導計劃」自16年推行以來，反應良好，政府將延長計劃3年，以培養更多業界人才，並提升從業員的專業能力。



「海運及空運人才培訓基金」自14年推行以來，惠及超過1.5萬名學生與從業員，政府會向基金注資2億元，加強物流業人才培訓，推動高端、高增值及智慧物流的發展，並鼓勵業界與大專院校及專業團體合作，吸引更多年輕人入行。香港國際航空學院與內地院校合作推出的「大灣區青年航空業實習計劃」的首年名額，將會由300增至450名，以培育更多青年投身航空業。