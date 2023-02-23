綠色交通 資助電動的士渡輪

政府有意發展新能源運輸，特別是電能交通工具。



新年度《財政預算案》宣布，政府會為的士業界提供百分百擔保貸款計劃，以鼓勵車主將現有的士替換為純電動的士，預計涉及的貸款總擔保額約為64億元。

3.5億建造及試驗電動渡輪



另外，政府會在新能源運輸基金下預留2億元，與專營巴士公司及其他持份者合作，於年內開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛的全面運作試驗。



政府又已預留3.5億元，資助4間港內航線的渡輪營辦商，建造及試驗電動渡輪和相關充電設施，以測試電動渡輪在港的技術及商業可行性，預計試驗將於明年開展。