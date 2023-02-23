注資5億創意計劃 製電視綜藝增影響力

為推廣香港文化，港府為已推出14年的「創意智優計劃」，注資5億元，支持本地創意產業：包括支持本地電視台與內地或亞洲團隊，聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化的影響力。



政府消息人士表示，當局已向本港2間免費電視台商討合作，至於製作內容則仍在研究中。他引用無線節目《聲生不息》推廣「港樂」，在內地引起熱議，形容綜藝節目觸及面大，希望可以透過「創意智優計劃」，提升本港流行文化的影響力。「創意智優計劃」自2009年推出，截至2022年9月底已撥出近23億元，資助創意業界在本港和外地，舉辦約650個項目，創造近3萬個職位和超過8萬個培育機會。