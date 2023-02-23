1億元挺婦女發展工作

新年度《財政預算案》擴大更多關愛共融措施，包括會預留1億元，加強支持婦女發展工作，包括協助婦女在就業市場轉型；就照顧子女或長者提供培訓；以及就關注工作與生活平衡及精神健康等範疇，舉辦交流活動。



為協助長者居家安老，政府會在今年第3季，將「長者社區照顧服務券試驗計劃」恆常化，受惠人數會由現時的8000人，增加至2025/26年度的12000人，涉經常開支每年約9億。政府亦會於未來5年，新增16間長者鄰舍中心，並在今年第4季，擴展全數200多間地區中心和鄰舍中心的服務範圍。另外，由今年第3季起，擴大醫管局的「離院長者綜合支援計劃」，提供6至8個星期的支援服務，包括復康運動、膳食服務等，每年受惠人數將由現時約33000人，增至45000人。