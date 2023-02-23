縮短專科門診輪候時間

《財政預算案》提出會繼續提升公營醫療服務，其中醫管局正推行措施縮短專科門診輪候時間，包括理順跨科個案的轉介安排，以及設立綜合診所提供跨專業支援等。當局亦會分階段推出全新的藥物送遞服務，並進一步推廣遙距視像診症服務。據消息人士透露，當局會採取「截上游、放下游、中間分流」的方式，目標在本財政年度內，將內科穩定新症的輪候時間，由現時平均122星期，縮短2成至97星期。



陳茂波表示，醫管局還會加強癌症等疾病的臨牀服務、增加公立醫院病牀、增加手術室節數等。他提到政府去年底推出的《基層醫療健康藍圖》，指當中的「慢性疾病共同治理先導計劃」和優化長者醫療券措施，會在今年第3季公佈詳情。