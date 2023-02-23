旺角高廈墮角鐵 插中婦頭奪命

旺角發生墮物擊斃途人慘劇，一支約70厘米長的角鐵，昨午在旺角一幢大廈高處墮下，插穿街市海鮮檔的帆布，再插入一名途經的六旬女途人頭顱，她當場昏迷，連人帶角鐵送院經搶救，惜證實不治。警方封鎖現場調查，初步相信鐵枝從大廈11樓外牆搭建棚架位置墮下，拘捕一名男裝修工人，涉嫌「容許物體從高處墮下」。



事發現場為旺角長旺道19號長發大廈，據了解，上址11樓有單位在大廈外牆搭建棚架，據街坊表示，大廈的拆卸工程不足一星期。昨午2時許，一支約70厘米長的角鐵，從大廈高處墮下，擊中途經女事主頭顱，據目擊者陳先生表示，「佢當堂瞓低，手腳都冇郁過，插中天靈蓋。」



據知，飛來橫禍女死者姓陳，為退休人士，與任職保安的丈夫及40多歲兒子共3人，一同居於隆亨邨，有街坊得悉陳婦遭遇橫禍，感到難過。