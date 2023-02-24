通關後 警頻掃蕩拘3內地人 丐幫先鋒湧港 扮跛腳博施捨

乞丐蹤影遍多區，各出奇謀，有人唱歌吹奏樂器，有人以傷殘博同情，甚至稱賣身葬父，博取同情。有網民在社交平台成立內地乞丐關注組，踢爆有人假扮傷殘，而被指喪父者，其實仍然在生，更是內地知名導演，呼籲市民不要受騙。內地乞丐在通關後來港，警方採取行動，繼早前在長沙灣以涉嫌「在公眾地方乞取施捨」、拘捕兩名賣唱內地男女後，前日又在銅鑼灣拘捕兩名疑非法行乞的內地人。
即使警方加緊掃蕩，但本報巡查發現，乞丐掃之不盡。在油尖旺街頭，衣著和口音疑似內地人，大模廝樣當街行乞。前日下午，記者旺角中心港鐵站口，見一名身穿棗紅色外套的乞丐「開工」，他年約六十多歲，皮膚黝黑，坐在地上叩頭乞討，偶爾有途人施捨數元至十元。大約半小時後，一名灰衣男子來到，坐在老乞丐旁邊，兩人以普通話交談，老乞丐起身離去，灰衣男繼續原地行乞，而年老乞丐去了另一個港鐵出口搵食，兩人似是同一丐幫，互相轉位以提高收入。一小時後，兩人一同結伴離去。
推輪椅轉移陣地健步如飛
記者亦在佐敦某國貨公司門外發現一名年約五十多歲、貌似內地人的男子行乞。他坐在地上，旁邊放有一張輪椅，每有途人行過，男子舉起雙手叩拜，不少人見他境況可憐，都施捨給他。大約半小時後，該男子或覺位置無法再有「油水」，起身離去，原來他並非傷殘，可推着輪椅，快步地走到馬路中間燈位安全島，再坐在地上行乞。
立法會議員（旅遊界別）姚柏良指，政府須正視內地乞丐來港非法行乞的問題，「一些落後國家，街頭有很多兒童乞丐纏着遊客，如果香港街頭滿佈乞丐，會影響外地遊客來香港意欲，削弱旅遊業發展。」姚促請警方和入境處加強打擊，「將非法行乞的人列入黑名單，不准許再入境。」
議員促列入境黑名單
警方回覆稱，任何人在任何公眾地方乞取或收取施捨，均有可能觸犯《簡易程序治罪條例》，如屬第一或第二次定罪，處罰款500元及監禁一個月；如屬第三次或其後定罪，處罰款500元及監禁12個月。警方會繼續留意有關情況，如發現任何人士觸犯法例，會跟進調查。