通關後 警頻掃蕩拘3內地人 丐幫先鋒湧港 扮跛腳博施捨

「跛」人起行

移師安全島

■乞丐掃之不盡，旺角有「乞丐」行孖咇。

兩地通關，內地丐幫先頭部隊即時南下搵食。過去兩周，本地街頭出現衣裝疑似內地人、口說普通話的男女非法行乞。本報先後在旺角和佐敦直擊乞丐兵團掠水招數，有乞丐扮跛腳博取途人施捨，隨後站起推輪椅轉移陣地時健步如飛；亦有乞丐互相補位，爭取收入。警方指，今年至今有四人涉非法行乞而被捕，其中三人為內地人。乞丐蹤影遍多區，各出奇謀，有人唱歌吹奏樂器，有人以傷殘博同情，甚至稱賣身葬父，博取同情。有網民在社交平台成立內地乞丐關注組，踢爆有人假扮傷殘，而被指喪父者，其實仍然在生，更是內地知名導演，呼籲市民不要受騙。內地乞丐在通關後來港，警方採取行動，繼早前在長沙灣以涉嫌「在公眾地方乞取施捨」、拘捕兩名賣唱內地男女後，前日又在銅鑼灣拘捕兩名疑非法行乞的內地人。即使警方加緊掃蕩，但本報巡查發現，乞丐掃之不盡。在油尖旺街頭，衣著和口音疑似內地人，大模廝樣當街行乞。前日下午，記者旺角中心港鐵站口，見一名身穿棗紅色外套的乞丐「開工」，他年約六十多歲，皮膚黝黑，坐在地上叩頭乞討，偶爾有途人施捨數元至十元。大約半小時後，一名灰衣男子來到，坐在老乞丐旁邊，兩人以普通話交談，老乞丐起身離去，灰衣男繼續原地行乞，而年老乞丐去了另一個港鐵出口搵食，兩人似是同一丐幫，互相轉位以提高收入。一小時後，兩人一同結伴離去。推輪椅轉移陣地健步如飛記者亦在佐敦某國貨公司門外發現一名年約五十多歲、貌似內地人的男子行乞。他坐在地上，旁邊放有一張輪椅，每有途人行過，男子舉起雙手叩拜，不少人見他境況可憐，都施捨給他。大約半小時後，該男子或覺位置無法再有「油水」，起身離去，原來他並非傷殘，可推着輪椅，快步地走到馬路中間燈位安全島，再坐在地上行乞。立法會議員（旅遊界別）姚柏良指，政府須正視內地乞丐來港非法行乞的問題，「一些落後國家，街頭有很多兒童乞丐纏着遊客，如果香港街頭滿佈乞丐，會影響外地遊客來香港意欲，削弱旅遊業發展。」姚促請警方和入境處加強打擊，「將非法行乞的人列入黑名單，不准許再入境。」議員促列入境黑名單警方回覆稱，任何人在任何公眾地方乞取或收取施捨，均有可能觸犯《簡易程序治罪條例》，如屬第一或第二次定罪，處罰款500元及監禁一個月；如屬第三次或其後定罪，處罰款500元及監禁12個月。警方會繼續留意有關情況，如發現任何人士觸犯法例，會跟進調查。