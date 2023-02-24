計劃推12住宅地 穩定市場 新年度﻿賣地供逾2萬伙﻿﻿5年新高﻿

港府公佈2023/24年度賣地計劃，合共推出12幅住宅用地，料可興建9,120個單位，創5年新高；連同港鐵、市建局及私人重建項目，總共產出逾2萬個單位。政府首季先推2幅位於荃灣油柑頭及堅尼地城西寧街用地，涉及2,400個單位，其中油柑頭項目將提供首置單位。



本財年12幅住宅用地中，面積由2,000平方米至5公頃不等。港島區有2幅，其中堅尼地城西寧街用地面積最細，但可提供450個單位；另有2幅在九龍啟德，餘下8幅都在新界區，包括面積最大、涉1,950伙的荃灣油柑頭，將為繼觀塘安達臣道項目後第二個港人首置盤；以及3幅首次推出的東涌新填海區地皮，當中106A區用地涉及500伙，其中一成樓面會用作青年宿舍。連同鐵路物業、市區重建局及私人重建發展項目，新財政年度潛在供應總量預測為20,550單位，較目標約1.29萬伙高出約60%。

工業地紓緩棕地問題



另外，發展局將推售3幅商業用地，分別位於啟德發展區、舊灣仔警察已婚宿舍，以及金鐘廊，合共提供約201,730平方米樓面面積。當局亦會推出3幅工業用地，全部在元朗，分佈在福宏街及宏利街，總樓面面積約17萬平方米，部份地方將興建多層式工廈，接收因收地而受影響的棕地作業。



發展局局長甯漢豪透露，新財政年度第一季（4至6月）的賣地計劃，當局將招標出售2幅荃灣及堅尼地城的住宅地皮，涉2,400個單位，連同5個私人重建及發展項目，首季私人房屋土地供應合共可提供2,760個單位。



近期有商業及住宅用地接二連三出現流標，被問到會否影響房屋供應量，甯漢豪不擔心，因為推地首要目的是為了向市場穩定、持續提供供應，當局不會因氣氛薄弱而放慢步伐，但承認市場氣氛會影響地價。