在港鬥哈薩克 國家男籃71︰59勝出

國家男子籃球隊昨晚首度以香港作主場，於荃灣體育館出戰FIBA世界盃亞太區外圍賽，惡鬥哈薩克，最終國家男籃以71︰59取勝。



國家隊首次由姚明擔任領隊，而今仗則是國家隊新帥佐積域，自去年11月上任後的第一場正式比賽，陣中兩大星將周琦和郭艾倫，只派遣前者正選披甲。國家隊甫開局掌控局勢，第一節領先21︰12。儘管第二節初段，哈薩克咬緊比分，但周琦攻防兩端表現極佳，助國家隊半場拉開到43︰22。下半場國家隊繼續控制大局，最終取勝。



中聯辦主任鄭雁雄、政務司司長陳國基等亦有到場支持。國家隊下一仗將於同一場地，在亞太區外圍賽第2場迎戰伊朗。國籃現時9勝2負排第2，已篤定出線。