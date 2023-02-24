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「開心香港」 搞市集 麥美娟：讓青年學營運

2023-02-24 列印
■民青局局長麥美娟期望，「開心香港」活動可盡快舉行。
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《財政預算案》撥款2000萬元，啟動以本港市民為對象的「開心香港」活動，包括地區美食市集、維港海陸嘉年華等。負責統籌美食市集的民政及青年事務局局長麥美娟強調，活動一定會有青年元素，讓本地年輕人可以在市集內營運，期望活動可盡快舉行，以配合4月新一輪消費券發放。

麥美娟指，「開心香港」分為3部份，包括地區美食市集、維港海陸嘉年華、及西九、迪士尼、海洋公園等響應舉辦的活動。美食市集將匯聚本地、內地及海外美食，分幾區在不同周末舉行。她表示，很快便會與業界討論如何招募檔主，冀盡快推進，以配合新一輪消費券。被問到有關活動會否設績效指標(KPI)，麥美娟認為「開心」不能量化，只能感受，不會訂立KPI。
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