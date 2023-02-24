提防第四大殺手 視像診症手機APP1分鐘測心房健康

■心臟科專科醫生陳藝賢

■只需將手指放置於智能手機相機鏡頭前，約一分鐘後便有檢測結果，過程簡易快捷。

立即下載 DrGo進行免費14天房顫檢測

中風是香港第四大殺手1，心房顫動乃其中一個引發因素。視像診症應用程式DrGo在亞洲率先引入FibriCheck心房顫動（房顫）功能，讓用戶隨時隨地檢測心房健康，並可於一分鐘內獲取結果！目前本計劃提供十四天免費試用，大家把握機會馬上登記參與本計劃！未熟悉運用智能電話的老友記，可以請教子女幫忙，一同關注心房健康！心臟醫生任顧問 及早發現減中風風險為了提高大眾對房顫的關注，DrGo與羅氏診斷（香港）有限公司、Qompium NV公司（FibriCheck）及香港復康會攜手推出「點、指、心動」心房顫動檢測計劃，為最多10萬名DrGo用戶免費提供14天FibriCheck房顫檢測。就本計劃DrGo更誠邀心臟科專科醫生陳藝賢合作擔任醫學顧問。陳藝賢解釋房顫原理：「房顫是一種最普遍的心律不整疾病，有機會引發中風，主要病徵包括心悸、氣促或暈眩，但部分患者可全無症狀。若能透過檢測及早治理，或能有效減低日後中風的風險。」 他希望透過遙距科技，嘗試在香港進行遙距房顫檢測的可能性，期望研究結果有助減輕本港公共醫療負擔。關於 FibriCheck:‧由比利時公司Qompium NV研發‧獲美國FDA及多個國家認可‧準確度逾90%3免費使用14天* 1分鐘量度心律1. 登入DrGo 應用程度2. 將手指放於智能手機的相機後置鏡頭一分鐘3. 顯示心律結果4. 如結果顯示用戶有可能患上房顫，香港復康會將進一步聯絡跟進*預計優惠期至2023年4月30日。只適用於18歲或以上在港之DrGo用戶。名額最多100,000個，先到先得，額滿即止。受條款及細則約束。1Hospital Authority https://www21.ha.org.hk/smartpatient/SPW/en-us/DiseaseInformation/Disease/?guid=29ac1219-3d68-4378-a2bd-09e111da3650.2Soo Y, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Sep;88(9):744-748.3Proesmans T, et al. JMIR Mhealth Uhealth. 2019 Mar 27;7(3):e12284.