懲署擬年中申撥款 局部重建荔枝角收押所

去年平均每日有超過2600人還押在懲教署院所，較前一年上升15%，創10年新高。懲教署計劃原址局部重建荔枝角收押所，預計今年中向立法會申請撥款。而截止去年底，因涉及黑暴事件在囚者有522人，較前一年上升26%。



懲教署昨回顧去年工作，署長黃國興指，去年新收納入懲教院所的人次，較2021年顯著減少，由15311人次下跌至13246人次，跌幅為13%。但每日平均還押在囚人口由21年的2316人，上升至去年的2666人，增幅為15%，創10年新高。

去年日均2666人還柙創10年高



由於男性成年還柙在囚人口持續上升，署方計劃原址局部重建荔枝角收押所，增加410個收容額，以紓緩過度擠迫情況。