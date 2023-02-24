城大研發「電子皮膚」﻿遙距擁抱不是夢﻿



在網絡虛擬世界感受到遙遠但「真實」的擁抱，不再是夢。城市大學研究團隊開發一套無線、柔軟的「電子皮膚」（e-skin），具雙重功能，既同步兼具觸感訊息感應，也令觸感再現，使用者可以與遠方的人觸踫。研究團隊相信，電子皮膚能提升遠程通訊的沉浸式體驗，未來將研究它對視障人士的應用。



這研究成果在科學期刊《科學進展》（Science Advances）上發表，「電子皮膚」為一塊長10厘米、闊7厘米、厚度4.2毫米的貼片，由16顆柔軟的「致動器」以「4 X 4」顆的陣式排列、微型控制器、藍牙裝置，以及柔性電路板所組成。當感到外力按壓和鬆開，致動器內的組件會因電磁感應引發電流，電路板會將產生的電子信號轉換為數據訊息，再通過藍牙傳送至另一套電子皮膚，以達致觸覺感應和反饋感應功能。



發送者愈用力、愈深入按壓致動器，接收者的電子皮膚所產生的觸覺再現就會愈強烈，持續時間亦會愈長。



城大生物醫學工程學系副教授于欣格說，市面上觸感介面設備大多只能提供觸感感應或觸覺反饋的單向功能，但他們研發的電子皮膚則綜合了上述兩項功能，相信能提升遠程通訊的沉浸式體驗。



于博士說，電子皮膚可實現遠距離的觸感傳送，形成一對一、或一對多用戶的觸感物聯網系統，可讓身處不同地方的親友透過電子皮膚來「感受」彼此，克服地域限制，大大減低人際間交流的距離感。