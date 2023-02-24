﻿劉光源約見美領事﻿ ﻿給美方畫「三紅線」﻿

外交部駐港特派員公署發言人表示，公署特派員劉光源近日已約見美國駐港總領事梅儒瑞，就他和總領館近期一系列干預香港事務的錯誤言行提出嚴正交涉，表達強烈不滿，並敦促其恪守外交官職業操守，不要在錯誤道路上愈走愈遠，並為美總領事和總領館劃出三條「紅線」，包括要求美方不得危害中國國家安全，不得在香港搞政治滲透，不得詆毀、破壞香港發展前景。梅儒瑞上月出席網上論壇，指出任駐港澳總領事4個月，感受到香港出現政治打壓、法治水平下降，又指有1.5萬在港美國公民過去三年搬到其他城市居住，又批評人大常委會解釋《香港國安法》。公署之後發聲明嚴厲譴責梅儒瑞，批評他作為美國駐港的高級外交官，做「吃飯砸鍋」勾當，對香港當前大好局面視而不見，詆毀香港法治和自由，為反中亂港份子撐腰打氣，唱衰香港發展前景，暴露其亂港遏華的險惡用心。