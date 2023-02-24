■警方及消防員接報到場處理。

行人要小心飛來橫禍。中環花園道3號昨午4時許，有一輛的士懷疑失控剷上行人路，撞毀中國工商銀行大廈地下扶手梯，一對男女走避不及，被困在扶手電梯與幕牆玻璃之間，幸最終能清醒送院。由於事出突然，兩男女被撞倒，一度被困，幸由附近途人及大廈保安合力救出，當時現場玻璃碎片，佈滿一地，2人頭部受傷清醒，由救護員送往瑪麗醫院治理。另有一名保安在救人期間，被玻璃割傷手部，在現場接受包紥後毋須送院。涉事71歲的士司機報稱頭暈，警方正調查事故原因。