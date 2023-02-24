1月通脹升2.4% 創3年新高

政府統計處昨日公佈上月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，1月份整體消費物價與一年前同月比較，上升2.4%，較去年12月的2%略高；升幅主要由於食品價格和電力費用升幅擴大。



剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率亦為2.4%。在各分類當中，電力、燃氣及水的升幅最高，達20.6%。



發言人表示，上月通脹上升至2.4%，部份是由於今年1月已經農曆新年，較去年的2月早，故此要合併本月數據，方可更有效評估基本通脹的情況。主要部份則由於食品價格升幅加快，能源相關項目價格進一步飆升，衣履價格繼續明顯上升。統計處預計，通脹可能會面對上升壓力，但短期內應會保持溫和。