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日報新聞 > 港聞

北姑涉偕夫劫嫖客被捕

2023-02-24 列印
■警方在被捕男子身上搜出逾萬元現金。
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警方於2月接獲至少3宗報案，指深水埗區內有鳳姐，於街上向男子主動搭訕，繼而於性交易期間，趁事主不為意時，指使同黨盜去受害人財物。警方展開反罪惡行動，發現一對持雙程證的男女，以相同手法犯案，拘捕2人，正調查背後是否有人操控。

深水埗警區刑事調查隊第5隊主管偵緝督察韋榮傑指，被捕男子40歲，至於被捕的鳳姐則30歲，2人為夫婦關係，同在周日入境。
  2人分頭行事，鳳姐在街頭兜客，帶受害人到桂林街一單位，男同黨則進入單位，盜去受害人財物。警方以「為不道德目的而唆使他人」、「違反逗留條件」及「盜竊」罪，拘捕2人，在被捕男子身上搜出1.1萬元現金。
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