﻿梁萬年：內地疫情取得重大勝利﻿

內地新冠疫情已受控，國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年（見圖）表示，疫情基本結束，取得「重大決定性勝利」，但強調疫情並非完全結束。梁萬年指出，內地疫情防控取得重大的決定性勝利，是作為人口大國，成功走出大流行的典範。他表示，內地現時的新冠感染情況呈零星與局部散發狀態，而各地已建立較好的免疫屏障，故認為疫情基本結束，但非完全結束，因為新冠病毒仍然是國際關注的突發公共衛生事件，從全球角度來看，疾病的危害依然存在。

港增140核酸檢測陽性



香港疫情方面，新增140宗核酸檢測陽性個案，並無任何與新冠病毒病有關的死亡個案。