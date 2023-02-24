新型止嘔藥有效 提高病人化療意欲助康復

癌症是香港十大致命疾病之首，很多人聞癌色變，部分需要接受化學治療（化療）的癌症患者，更對其副作用「怕怕」，甚至有人因此想過放棄化療，成為康復之路的絆腳石。幸好近年相關止嘔藥不斷推陳出新，功效顯著，大大提高了患者接受化療的意欲。



化療是現時治療癌症一種重要的方法，利用化療藥物透過破壞迅速增生的細胞發揮治療作用。臨床腫瘤科謝耀昌醫生表示，以往病人在化療後會出現噁心和嘔吐（Chemotherapy-Induced and Vomiting，CINV），有時會嚴重至興起放棄化療的念頭。



化療激活受體啟動嘔吐反射



謝耀昌醫生解釋造成 CINV 的因素，是化療可能透過不同受體的激活，啟動嘔吐反射而引致 CINV。「化療藥物進入人體兩個地方後可能令患者出現CINV情況，第一個地方是腸胃，當化療藥物通過刺激腸胃細胞，通過serotonin和5-HT3受體信號激發大腦裡面的嘔吐中樞產生嘔吐，主要和急性CINV相關。第二個地方是腦幹位置的嘔吐中心（vomiting center），中樞腦幹位置的P物質結合NK1受體，產生噁心嘔吐，主要和延遲性CINV相關。



新型止嘔藥同時針對5-HT3及HK1受體



一般化療病人出現CINV會有三種階段，一種是未做化療前，只要想起便作嘔；另一種是急性CINV，即化療完成後24小時內嘔吐；還有一種是延遲性的，可能在化療後維持數天CINV情況。「有些以前做過化療嘔得很厲害的病人，會特別容易再出現CINV。另外，不同的化療藥物引起CINV的程度可能亦不同。」遇到容易出現CINV的病人，謝耀昌醫生指為他們預先處方輔助藥物如口服止嘔藥或防敏感藥，幫助很大。「對於其他化療病人，我們亦會讓他們在化療前先服用止嘔藥，之後也會給他們藥物『看門口』，有需要時服用。」傳統止嘔藥效用有限，近年醫藥界針對NK1和5-HT3受體與CINV的關係，研發出更有效的止嘔藥，例如同時針對5-HT3及HK1受體的二合一新型止嘔藥，藥效十分理想。



化療致噁心嘔吐成絕響



「很久以前我在受訓期間，由於止嘔藥物尚未完善，在化療中心便經常聽到病人的嘔吐聲，亦見過有病人因為嘔得太厲害，忍受不住而決定放棄化療；為了說服他們繼續化療，醫生無奈下可能會下調化療藥物的劑量以減輕CINV情況，但這樣一來便影響了治療效果。直至近年出現藥效顯著的新型止嘔藥，我已經再沒聽過化療病人的嘔吐聲了。」



謝耀昌醫生表示，止嘔藥有效，不但能舒緩化療病人的痛苦，亦可提高他們做化療的意欲，有助康復。所以別小覷止嘔的重要性，隨時對病人的成功治療起關鍵作用。