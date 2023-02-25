巨額金錢糾紛 前夫胞兄及父母涉謀殺被捕 恐怖命案 名媛蔡天鳳遭碎屍煲湯

■警方封鎖大埔龍尾村涉案村屋單位調查。

離家身影■蔡天鳳位於何文田加多利山寓所的閉路電視，本月21日攝得她離開的身影。

■蔡天鳳2020年在遊艇上慶生。

■蔡2016年再婚時，林盛斌（左）為其擔任婚禮司儀。

■警方展示涉案兇刀及死者手袋等證物。

■大批探員封大埔龍尾村鎖涉案村屋，聯同鑑證科人員進行調查。

大埔龍尾村發生肢解兇殺案，被時裝界稱為「新星」的28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi），自本周二在大埔科學園附近失蹤，至昨日傍晚，警方在相距11公里處、大美督龍尾村一單位內，發現蔡女已被殺害及遭肢解，部份屍塊存放於雪櫃內，更發現兩煲混有人體組織的湯。蔡天鳳前夫胞兄及父母涉嫌謀殺被捕，因涉及「數以千萬計」金錢糾紛而動殺機；正通緝其前夫。時裝界名媛蔡天鳳報住何文田加多利山，早年與鄺姓前夫育有一對子女，2016年再婚。據警方失蹤人士公告，蔡女本周二下午2時15分，最後現身於大埔科進路，之後不知所終。而加多利山寓所的閉路電視片段可見，蔡女周二失蹤當日身穿白色衫褲，白色拖鞋，右手挽着白色外套，左手拿着一個紙袋及手袋。檢碎肉機電鋸等肢解工具蔡女前夫的胞兄任職其私人司機。消息指，有人當日以「與女兒見面」為理由，派人駕車將蔡女接走，蔡不虞有詐跟隨，最後失蹤，蔡天鳳家人遍尋不獲便報警。案件交西九龍總區重案組跟進，至昨日近百探員圍封大美督龍尾村一村屋，有身穿白袍探員進入單位調查。警方於村屋內發現屬於蔡天鳳的殘餘身體組織，據了解，蔡女遭斬件碎屍，部份殘肢被烹煮後，與頭顱被分批丟棄，而餘下已烹煮屍塊存放於地下單位雪櫃內。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，死者與前夫家庭有巨額金錢糾紛，金額「數以千萬計」，疑有人不滿其金錢處理方式而犯案，疑犯亦多次提供錯誤資料，意圖混淆警方視聽。他指疑犯儲心精慮預謀犯案，涉案村屋單位新租用，簡陋無傢俬，在雪櫃發現人體殘肢，發現受害人的財物及身份證等，他形容單位被精心佈局，包括牆身、窗口都掛上帆布，亦發現肢解人體工具，包括碎肉機、電鋸、長雨褸及面罩等，現場有人體碎肉，及有兩煲混有人體組織的湯。村民張先生稱，肇事村屋地下及一樓單位空置多時，但周日起有中港車牌的七人車在上址出沒，估計車主或是新住客，村民對兇案感震驚。有女街坊則憶述，涉事單位周三晚10時起，傳出吵架聲，當時隱約聽到有一年輕女聲，大嗌「你嚟啦」，如今想到可能是受害者的「最後留言」，大呼恐怖。蔡天鳳生前任職模特兒，由其社交平台可見，不時出席法國巴黎時裝名牌的時裝周活動。失蹤前一周登上法國時尚雜誌《巴黎時裝公報》（L'OFFICIEL）數字版的封面，形容她是「冉冉升起的新星，前途一片光明」。有消息指，蔡天鳳疑為米線專門店「譚仔」創辦人的新抱，譚仔國際回應傳媒指：「本集團對事件深表難過。」