登時裝雜誌封面 娛樂圈多好友

身為時裝界名媛蔡天鳳，常出席時尚活動，曾與不少國際娛樂圈巨星合影，亦與本地娛圈多人是好友，包括天王郭富城妻子方媛、無線藝人「玻璃朱」朱庭萱等。而蔡2016年再婚時，知名電台主持林盛斌（Bob）為其擔任婚禮司儀，Bob向本報指，對蔡有印象，因婚禮氣氛很好，對消息非常震驚及難過。



蔡天鳳的IG上，有不少出席時尚活動時與娛圈名人的合照，包括前韓國女團少女時代成員Jessica、內地男星張藝興、韓國演員李洙赫、美國歌手Pharrell Williams。上月蔡曾出席電影《天龍八部之喬峰傳》首映禮，亦與藝人甄子丹合照。另外，蔡亦多次與方媛等人合照。



蔡2016年再婚時的一張照片，則是與Bob合照。Bob回覆本報指，望警方盡快緝拿兇徒，又指因婚事與「譚仔」有關所以記得，當時搞氣氛，獲表示一世免費食墨丸、腩肉，而婚禮氣氛良好，故此記得這位女生。