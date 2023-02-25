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樓價連跌7月回升 私樓指數按月升近0.6%

2023-02-25 列印
■差估署私人住宅樓價指數1月報336.1點。
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本港樓價連跌7個月後回升，差估署私人住宅樓價指數1月報336.1點，較去年12月升近0.6%。面積431方呎以下細單位樓價，按月升0.5%，其中港島區平均售價約599萬，按月升1.9%；九龍區約568萬，升4.5%；新界區近520萬，升近1.4%。面積1000平方呎以上的大型單位樓價，按月升0.6%。

此外，私樓租金連跌5個月，差估署租金指數1月報173.9點，較去年12月跌0.6%。面積431方呎的細單位租金，按月跌近0.6%。

長實營業部首席經理郭子威認為，樓價指數回升，主要因為疫情防控放鬆，經濟慢慢恢復，加強買家入市信心。香港目前仍面對利息上升的問題，預料上半年樓價會平穩發展，下半年才有明顯走勢。
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