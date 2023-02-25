樓價連跌7月回升 私樓指數按月升近0.6%

看到有人在網上出了個帖子說：「性消費沒有欺侮我，我為甚麼要報復性消費？」這句話，明顯是調侃近來常常聽到的那句「報復性消費」，但同時也令人想起今天語言之中的「性」氾濫。粗略數數：「重要性」、「絕對性」、...

2023-02-25