國泰送8萬張機票 菲律賓分配最多

港府早前推出「你好，香港！」大型宣傳計劃，其中機管局將送出50萬張機票予旅客。國泰航空昨宣佈，首先向東南亞7個國家，分階段派發當中8萬張經濟艙來回機票。



3月1日至3日分別在泰國、新加坡及菲律賓率先啟動，15至18日則輪到馬來西亞、印尼、越南及柬埔寨。機票分配中，以菲律賓最多，有20400張；其次是泰國及新加坡，分別有17400及12500張。參加者要先在國泰官網註冊會員，並回答3個問題，每人只能回答1次；獲獎者會收到電郵通知，講解如何兌換免費機票。



機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，該批機票將用於促進疫情消退後的交通恢復，香港現時已重新開放，當局已準備好各種服務和設施，期待為乘客提供全新的機場體驗。

