孫東：河套創科園招商計劃不變

《財政預算案》提到，落馬洲河套區港深創科園首3座大樓，將由2024年底陸續落成，惟河套區香港地段目前仍是農地和方艙醫院。

創新科技及工業局局長孫東（見圖）表示，2023年底開始招商引資的計劃始終不變，政府內部正在緊密合作，力求分階段、分批還原河套用於創科用途，大樓落成後，將有助海內外企業落戶香港。他又提到，第二季將就新田科技城發展方案及土地佈局展開公衆諮詢，趕在明年開始土地平整工作。

至於研究建立人工智能超算中心，孫東認為是有必要，香港必須趕上世界科技發展潮流；但他承認營運超算中心需要巨額投資，未來會就中心容量和選址等聽取業界意見。