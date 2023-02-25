孫東：河套創科園招商計劃不變

創新科技及工業局局長孫東（見圖）表示，2023年底開始招商引資的計劃始終不變，政府內部正在緊密合作，力求分階段、分批還原河套用於創科用途，大樓落成後，將有助海內外企業落戶香港。他又提到，第二季將就新田科技城發展方案及土地佈局展開公衆諮詢，趕在明年開始土地平整工作。
至於研究建立人工智能超算中心，孫東認為是有必要，香港必須趕上世界科技發展潮流；但他承認營運超算中心需要巨額投資，未來會就中心容量和選址等聽取業界意見。
大埔龍尾村發生肢解兇殺案，被時裝界稱為「新星」的28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi），自本周二在大埔科學園附近失蹤，至昨日傍晚，警方在相距11公里處、大美督龍尾村一單位內，發現蔡女已被殺害及遭肢解，...
2023-02-25
許多中東國家正積極推動使用綠色能源，中國近年在當地參與發展多個太陽能項目，輸出技術並希望達致互利共贏。其中位於杜拜、全球最大的綜合型太陽能項目，有過半範圍是由中國公司建造及營運，目前仍然在擴建當中。杜...
2023-02-24
俄烏戰事爆發滿一周年，中國發佈政治解決烏克蘭危機的立場文件，提出12點主張，包括尊重各國主權、停火止戰、啟動和談等。烏克蘭總統澤連斯基表示，今年將是勝利的一年，但透露願與中方會面。俄羅斯總統普京強調，...
2023-02-25
《財政預算案》調整印花稅，有望刺激中細價樓交投，發展商連環加快推盤應市。其中，新地旗下屯門NOVO LAND 2B期日前開價，折實入場約425萬起，最快下月初開售。發展商於展銷廳現場設有多個示範單位，...
2023-02-25
美國上季GDP增長遜預期，美股3大指數隔晚收升，惟人民幣急滑，加上港股重磅股公佈業績後均「見光死」，受科網股、地產股等拖累，恒指收跌341點，報20010點，成交額升至1163億元，4日累跌876點。...
2023-02-25
基沙文今季每逢士哥，馬德里體育會都能奏捷，該隊教練施蒙尼就稱讚他為關鍵先生；而皇家馬德里翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞亦因為本屆各賽事已累積18球的高效表現，被主帥安察洛堤褒獎為決定性先生。今晚西甲馬德里打吡，...
2023-02-25
鏡粉等了兩個月的MIRROR完整陣容活動，原定在兩星期前實現，可惜當日活動卻因姜濤身體不適，導致未能成事。昨日鏡粉終於等到MIRROR齊人出席活動，12人分成三隊即場玩不同遊戲。焦點人物姜濤明顯較前瘦...
2023-02-25
看到有人在網上出了個帖子說：「性消費沒有欺侮我，我為甚麼要報復性消費？」這句話，明顯是調侃近來常常聽到的那句「報復性消費」，但同時也令人想起今天語言之中的「性」氾濫。粗略數數：「重要性」、「絕對性」、...
2023-02-25
昨晚唯一錦標是香港足球會百周年紀念盃，結果由文廄「電子兄弟」大熱掄元，文家良最終更成為練馬師王。至於潘頓憑何廄「包裝全承」和黎廄「淺草飛」起孖，並且成為騎師王。而第八場賽事因為「醉眼光」發生意外，馬會...
2023-02-23